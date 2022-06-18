شاهد بالفيديو.. لأول مرة طريقة تجديد (جواز السفر) أونلاين في السودان





تجديد جواز السفر أونلاين في السودان:

الخطوات:

1- اعمل Login بالرقم الوطني وباسويرد 12345.

2- اعمل registration وبرسلو ليك كود في التلفون بعدين غير كلمة السر وأعمل Login.

3- اختر الخدمة التي ترغب فيها (جواز جديد، تجديد جواز، بدل فاقد).

4- على حسب اختيار الخدمة يظهر لك فورم تملأه بعدين بيدوك رقم تتابع به يسمى (رقم الطلب).

5- بتجيك رسالة انو تم تصديق الطلب.

6- تدخل على سداد الرسوم، بطلب منك تدخل رقم الطلب بتظهر ليك بياناتك والرسوم المفروض تتدفع (تجديد الجواز ب 10,191) وبدوك رقم فاتورة دا الرقم اللي ح تدفع بيه.

7- السداد ممكن بنكك، بتدخل رقم الفاتورة بتظهر ليك بياناتك بتدخل المبلغ وبكدا تم الدفع.

8-ترجع السيستم تدخل على سداد الرسوم بتدوس انو تم السداد

بتجيك رسالة عزيزي المواطن الرجاء التوجه للمجمع للتصوير

9- الاستلام بعد اسبوع بالضبط.



وهناك خدمة كمان اسمها (الشنطة) لكبار السن وأصحاب الأعذار، مابتقدر تجي من دون شهادة مرضية ولا جرجره بتسجل معلوماتك وبجوك في الببت للصور بدون رسوم إضافية.

الخرطوم: (كوش نيوز)