شاهد بالفيديو.. كيف يَرّوح تجار (الأجهزة الكهربائية) بالخرطوم عن أنفسهم في ظل كساد حاد يضرب الأسواق السودانية





وثق مقطع فيديو حصلت عليه (كوش نيوز) لجوء تجار (الأجهزة الكهربائية) بشارع الحرية في قلب الخرطوم، إلى إبراز مواهبهم المدفونة للترويح عن أنفسهم في ظل الكساد الذي يضرب الأسواق.

وأظهر المقطع إقامة جلسات غنائية بصوت الحقيبة، أمام محالهم التجارية، للترفيه عن أنفسهم، ولفت أنظار الزبائن، فيما يواسون بعضهم البعض (بالنقطة) لأصحاب الأصوات الجميلة.

وضربت الأسواق السودانية موجة كساد كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين وارتفاع أسعار مختلف السلع.



وتراجعت نسبة الشراء خاصة للسلع الكمالية، بصورة كبيرة نتيجة للغلاء، وضعف الدخل، ما أدى إلى التقشف واقتصار معظم المواطنين على ما يحصلوا عليه من مال، للإنفاق على السلع الضرورية من مواد غذائية وخدمات الكهرباء والمواصلات، لتسيير حياتهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)