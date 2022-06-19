شاهد بالصور: رئيس مجلس السيادة يقدم العزاء لأسرة تاجر الكرين في الزاكياب.. وقريبه: البرهان نعم القائد يشارك مع الناس في السراء والضراء





كشفت صور متداولة على وسائط التواصل الإجتماعي مشاركة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان المشاركة في عزاء التاجر عبدالعظيم من منطقة الزاكياب شمالي الخرطوم، الذي كان يعمل بكرين بحري ووضع حدا لحياته، حيث ألقى بنفسه من أعلى كوبري الحلفايا فى النيل، عصر الاثنين الماضي مودعا هذه الفانية وأثار تسجيله لفيديو قبل الحادثة وانتشاره على وسائل التواصل حزن واسع في السودان.

وقال أحد أقرباء المرحوم لصحيفة كوش نيوز أن زيارة البرهان وتقديم واجب العزاء خففت من الحزن والألم لما تعرضت له الأسرة من مصيبة كبيرة وأصبحت حديث الرأي العام .

وأضاف قريب المرحوم (رأيت البرهان كثيراً يشارك الناس في السراء والضراء فهو نعم القائد ونتمنى أن يعم الأمن والإستقرار والرخاء ربوع السودان تحت قيادته الحكيمة).



وكشف أحد أصدقاء “تاجر الكرين” عبدالعظيم بأن آخر لقاء معه كان قبل 3 أيام من وفاته، التقينا بمستشفى بالخرطوم، وكانت عنده جلسة غسيل كلى، ذهبنا لزيارته مع عدة أصدقاء، وحمدنا له السلامة، وقال لنا بأن قرار الغسيل قد اتخذه الأطباء في رحلته للعلاج في مصر، وفضل أن تكون أول جلسة غسيل عند عودته إلى السودان، لكي لايقلق الأهل (ويصبحوا في مصر) لزيارته.

وأضاف بأن الفقيد كان إنسان بمعنى الكلمة، وأخو اخوان، وكل هذه الجموع التي حضرت تبحث عنه في النيل، وفي تشييعه كانت في أشد الحزن متأثرة بفقده.

الخرطوم (كوش نيوز)