الكشف عن تعرّض طبيب تشريح جثمان “الشهيد محجوب” لإطلاق نار





كشفت النيابة العامة، عن تعرّض شاهد الإتهام الثاني مدير مشرحة أم درمان، الطبيب المشرِّح لجثمان الشهيد محجوب التاج، البروفيسور جمال يوسف، لواقعة إطلاق نار وهو داخل مكتبه.

ويواجه (9) من منسوبى جهاز المخابرات العامة “ضباط وأفراد” الإتهام على ذمة قضية مقتل الشهيد محجوب التاج، طالب كلية الطب المستوى الثانى بجامعة الرازي.

وكشف رئيس هيئة الإتهام عن الحق العام في القضية، وكيل أعلى النيابة ماهر سعيد للمحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق اليوم، عن تعرّض شاهد الاتهام الثاني في الدعوى، مدير مشرحة أم درمان البروفيسور جمال يوسف، لواقعة اطلاق نار وهو داخل مكتبه، وأكد فتح النيابة العامة إجراءات تحرٍّ حول ملابسات تلك الوقائع .

صحيفة الصيحة