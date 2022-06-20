القبض على (10) من متهمي أحداث “اللادوب” بشرق دارفور





ألقت القوات الأمنية، القبض على (10) من المتهمين في أحداث قرية الجرة التابعة لمنطقة اللادوب في محلية ياسين بولاية شرق دارفور الأسابيع الماضية، وجارٍ مطاردة بقية المهتمين.

وراح ضحية أحداث الجرة المؤسفة (5) قتلى وجريحان، أثناء نظافة مزارعهم، بعد تعرضهم لهجوم من مجموعة مسلحة.

وقال المدير التنفيذي لمحلية ياسين زكريا هارون، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على (10) من المتهمين في أحداث اللادوب، وأكد أن القوات الأمنية ستلاحق بقية المهتمين حتى يتم القبض على كل المتورطين وتقديمهم للعدالة.

صحيفة الصيحة