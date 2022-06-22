الحرية والتغيير “التوافق”: ندعو اشقاؤنا في المملكة العربية السعودية وأمريكا بأن يقفوا مع الشعب وان لا يدعموا اي جهود تؤدي إلى تمزيق السودان





إلتقت الحرية والتغيير التوافق الوطني بسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية في الخرطوم واطلعتهم عن مجريات الراهن السياسي والحوار السوداني – السوداني.

اتسم الاجتماع بالصراحة والشفافية والوضوح وعبر السفراء عن دعمهم للشعب السوداني ومسانتدهم له للوصول لحل سياسي شامل لا يقصى اي طرف.

عبر المجمتعون بأن السودان يريد ان يعبر الإنتقال بسلام وصولا للانتخابات.

رفض المجتمعون اي إجراءات ثنائية خارج إطار الالية الثلاثية من الاتحاد الافريقي والايقاد والامم المتحدة، وأن ذلك سيضر باستقرار السودان وسيؤدي الي تمزيقه وسيؤثر على الاقليم وأفريقيا فالحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا هي مبدأ لا حياد عنه.

ستقوم الحرية والتغيير التوافق الوطني باجراءات متعددة في الأيام القادمة اطلاعا للشعب السوداني وحلفائنا بالخطوات المنفردة التي تضر بمصلحة الشعب السوداني واستقراره وسلامه.

يرحب الحرية والتغيير التوافق الوطني بموقف الإتحاد الإفريقي القوي الذي رفض المشاركة في اي إجراءات تقود الي تمزيق السودان ووحدته واستقراره.

سنسلم الالية الثلاثية موقفا مكتوبا خلال الساعات القادمة حول العملية السياسية والحلول لمصلحة الشعب السوداني .

ندعو اشقاؤنا في المملكة العربية السعودية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بأن يقفوا مع الشعب السوداني وخياراته وان لا يدعموا اي جهود يؤدي إلى تمزيق السودان وشعبه.

دكتور محمد زكريا فرج الله

الناطق الرسمي الحرية والتغيير التوافق الوطني

الخرطوم

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