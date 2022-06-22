“مطوفو حجاج الدول العربية”: سعيدون بخدمة حجاج السىودان





عبر محمد زاكر خوج المشرف على قطاع حجاج ساحل البحر الأحمر الذي يضم حجاج كل من (السودان، الصومال، جزر القمر، جيبوتي، ارتريا واليمن) عن سعادته بالعودة الحميدة لحجاج السودان لحج هذا العام، مؤكدا التنسيق الكامل مع بعثة الحج السودانية لخدمة الحجاج، مشيرا إلى أنهم يقدمون هذا العام باقة من الخدمات المتنوعة.

وأكد محمد المطوع مطوف منسق قطاع حجاج الخرطوم إنهم يقدمون حزمة من الخدمات لحجاج السودان تتمثل في الإسكان والنقل والإعاشة، معبرا عن سعادته وشعوره الذي لا يوصف في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن المخيمات بمني وعرفات جاهزة بنسبة 80% وخلال ايام ستكتمل بنسبة مائة بالمائة.

وأضاف قائلا “تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين نتشرف بخدمة ضيوف الرحمن”، مشيرا إلى أنه يعمل مطوف منذ 10 سنوات، مؤكدا التنسيق مع بعثة الحج السودانية وشركة مطوفي حجاج الدول العربية.

فيما شكر نائب مركز ٧٣ محمد المشيخاتي بعثة الحج السودانية على التنسيق معهم لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا تقديمهم لعدد من الخدمات لحجاج السودان.

مكة المكرمة 22-6-2022 (سونا)