بالصور.. حضور ومشاركة فاعلة في برنامج عصر القوة الرقمية بالخرطوم





استضافت صالة ميريلاند بالخرطوم البرنامج الجماهيري الكبير “عصر القوة الرقمية”، وسط حضور ومشاركة مئات من المهتمين والعاملين بمجالات التطور التقني، والضيوف والمدعوين من الإعلاميين والمؤسسات، وذلك يوم السبت الماضي.

وفي البداية وعقب تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ ضياء الدين، تحدثت مذيعة البرنامج الأستاذة نعمة عثمان، ورحبت بالحضور الكريم وعرفت عن البرنامج وأهميته، وقدمت الدكتور أمين علي المتحدث الرئيس في البرنامج، وقبل صعوده إلى المنصة تم عرض فيديو تعريفي يوضح إسهاماته ومشاركاته في تطوير المجالات الرقمية في السودان ودول أخرى.

وتحدث دكتور أمين علي – مستشار الإعلام والتسويق والخدمات الرقمية – عن عصر القوة الرقمية، متناولاً في حديثه أهم الإحصائيات للمجتمع الرقمي العالمي والمحلي، مع عرض أهم عبارات البحث المتداولة على المنصات الرقمية في السودان، وخصائص الجمهور المتابع لهذه المنصات.





وكشف الدكتور أمين علي – بحسب رصد “كوش نيوز” إحدى الجهات الراعية للبرنامج، عن أهم مجالات الاستثمار والمشاريع التي يمكن أن تستفيد من القوة الرقمية، ومن بينها تصنيع وتسويق منتجات الصحة والجمال، والخدمات المعلوماتية. كما قدم محوراً خاصاً بعنوان: “كبسولات عصر القوة الرقمية”، حيث استعرض فيه خلاصة خبرته العملية التي امتدت لـ 22 عاماً، ناصحاً الحضور بالاستفادة من التقنية الرقمية وتوظيفها للتطوير الشخصي والمؤسسي، قبل أن يستفيد منها غيرنا ويؤثر علينا ويوجهنا من خلالها.



وتحدث في عصر القوة الرقمية الأستاذة أماني عووضة نيابة عن مبادرة العمل الخيري “عوافي وسلامتك” بحضور وتشريف الأستاذ معز محمد شريف أحد الفاعلين الرئيسيين في المشهد الإنساني بالسودان، حيث أمّنت على استفادتهم القصوى من القوة الرقمية في عرض الحالات التي تحتاج إلى المساعدة وفي جذب الدعم بمختلف أنواعه.

وعبرت الإعلامية هبة المهندس عن سعادتها للمشاركة في عصر القوة الرقمية، وتحدثت عن تأثير القوة الرقمية على الإعلام والإعلاميين.

وقدّم مجتمع الزريع السوداني مشاركة قيمة عن طريق مؤسس المجموعة “الأمين جعفر” حيث عدد الفوائد الكبيرة التي حصلوا عليها من تأثير القوة الرقمية وإسهامها في تنمية المجال الزراعي بالسودان.

وتم من خلال البرنامج توزيع العديد من الهدايا والجوائز، حيث سحبت مجموعة من المقاعد لدورات تدريبية تقنية في صيانة الموبايل وكاميرات المراقبة والتصوير والمونتاج بالموبايل، مقدمة من مركز مايكرولاند للتدريب، وجلسات علاجية وتجميلية مقدمة من مركز آشريا للتجميل، وجائزة مالية بقيمة خمسين ألف جنيه مقدمة من شركة ساب الهندسية.

وصاحب برنامج عصر القوة الرقمية معرض تقني ومعرفي نظمته شركة مايكرو قولد للاستثمار المحدودة، حيث عرضت مجموعة من الأجهزة والمعدات التقنية وكاميرات المراقبة، ومكتبة متنوعة.

وفي الختام تم تكريم الجهات الراعية لبرنامج عصر القوة الرقمية بشهادات الشكر والتقدير، أعقبها كلمة ختامية من مدير البرنامج الأستاذة/ عائشة أحمد بشير، والتي شكرت الحضور على اهتمامهم بهذه الفعالية المهمة، وحرصهم على الحضور والمشاركة.

الخرطوم (كوش نيوز)