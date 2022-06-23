شاهد بالصور.. لاعب المريخ السوداني ونجمه البارز يكمل مراسم زواجه في وقت حرج وأنباء تؤكد غيابه عن مباراة القمة المرتقبة





تداولت صفحات مريخية تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك صور لحفل زفاف لاعب فريق المريخ السوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكمل محترف المريخ البارز ونجمه الأول النيجيري توني مراسم زواجه بموطنه نيجيريا.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أكمل النيجيري مراسم زواجه في وقت صعب للغاية إذ يستعد فريقه لمواجهة نده التقليدي الهلال في ديربي السودان وأم درمان مساء الجمعة باستاد الخرطوم في الدورة الثانية من الدوري السوداني الممتاز والذي يتصدره الهلال بفارق تسعة نقاط كاملة.

وأكدت مصادر مريخية غياب النجم البارز عن مواجهة مباراة القمة بعدما تعذر وصوله للخرطوم والتي من المتوقع أن يصل إليها يوم الخميس أي قبل ساعات من القمة وهو ما يرشح غيابه عن المواجهة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين