شاهد بالفيديو.. سكان منطقة الشيخ الكباشي يعترضون وفد الحرية والتغيير..يمنعونهم من المرور و يهتفون في وجههم : (سير سير يا بشير)





نشرت صفحات ونشطاء بارزون على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والمتابعة على منصات مواقع التواصل والسوشيال ميديا بالسودان.

ووفقاً للفيديو المتداول فقد ذكر ناشروه أن سكان من منطقة الكباشي التي تقع شمالي مدينة الخرطوم بحري ويمتاز سكانها بالترابط ولتعاضد وهم ابناء رجل واحد هو الشيخ ابراهيم الكباشي, قد اعترضوا وفداً للحرية والتغيير.

https://fb.watch/dRZFBxQT38/

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت صيحات وهتافات سكان المنطقة واضحة من خلال الفيديو, حيث هتفوا جميعاً وبصوت واحد (سير سير يا بشير) في إشارة لافتقادهم الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين