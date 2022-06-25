الفنان كمال ترباس يقاضي قناة العربية .. و(فتاة الإستوب) تتساءل: لماذا تريدون إفساد فرحتنا!؟





أعلن الفنان الشهير كمال ترباس، رئيس اتحاد فن الغناء الشعبي السوداني، مقاضاة قناة العربية الفضائية، بسبب نشرها خبراً على صفحتها (العربية السودان) أشارت فيه إلى أنه تقاضى أجراً مقابل الغناء في زفاف المهندسة (إسلام) التي عرفت في الأوساط السودانية باسم (فتاة الاستوب).

وقال ترباس في تصريح لـ(السُّوداني): “مؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا الكذب الصريح من صفحة تحسب على قناة كبيرة، وشخصياً كلفت مستشاري القانوني – الذي شرع فعلياً – في اتخاذ الإجراءات القانونية، وكما وعدت ابنتنا (اسلام) بمشاركتها الغناء وأوفيت بوعدي، الآن أوعدكم بأن أطلب تعويضاً مالياً محترماً وأتبرع به كاملاً لأي عمل إنساني حتى يرعوي القائمون على مثل هذه المهازل المسماة صفحات إلكترونية، فالكذب الضار يجرمه القانون الجنائي بمواد واضحة، ونتقابل في المحكمة والفورة مليون”.

من جانبها، صبت العروسة إسلام جام غضبها على الأخبار المفبركة والمغلوطة التي تستهدف من وقفوا معها وشاركوها فرحتها، وقالت: “أستاذ كمال ما مقصر وكان بمثابة الوالد، لذا لا تفسدوا علينا التفاعل الإيجابي من قبل شرائح المجتمع المختلفة، وربنا يديم الأفراح”.

صحيفة السوداني