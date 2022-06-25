ثقافة وفنون
إيمان الشريف تتبرع بمليار لدعم الفنان رائد ميرغني
تبرعت الفنانة إيمان الشريف بمبلغ مليار جنيه مساهمة منها في الحملة التي أطلقت لجمع المال لإطلاق سراح الفنان رائد مرغني الذي يقبع في سجن الهدى بأمدرمان منذ عامين ونصف.
يذكر أن عددًا مقدرًا من الفنانين والموسيقيين تفاعلوا مع قضية الفنان رائد مرغني بالدعم المعنوي فيما ساهم بعضهم بالمال.
الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله
صحيفة السوداني
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