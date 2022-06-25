ميادة قمر الدين تطلب حمل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاعل مع أغنياتها والشاب يقبلها في رأسها





وجد مقطع فيديو بطلته الفنانة السودانية المعروفة ميادة قمر الدين حظه من التداول والشهرة متبوعًا بإشادات واسعة واهتمام منقطع النظير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المقطع الحائز على جائزة أفضل مقطع سوداني خلال الأشهر الماضية ظهرت من خلاله الفنانة ميادة قمر الدين وهي تقدم فاصلًا من أغاني الحماسة التي اشتهرت بها بملعب الفروسية حسبما ذكر بعض المتابعين.

ولاحظت ميادة أثناء تقديمها لوصلتها الغنائية شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يتفاعل مع أغنياتها، فما كان من الفنانة إلا وأن طلبت من أحد حراسها الشخصيين الموجودين حمل الشاب ورفعه لأعلى. وبالفعل قام برفع الشاب لأعلى، وهو الأمر الذي أدخل السرور في قلبه ليقوم بتقبيل الفنانة في رأسها، في لقطة تحمل كل معاني الطيبة وجبر الخواطر والإنسانية.

صحيفة السوداني