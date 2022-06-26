شاهد بالفيديو.. مغترب سوداني يكيل الإطراء للملك سلمان قائلاً (لوكانت المناسك عندنا كنا اعتذرنا للحجاج لانو حارقين لستك ومترسين شارع)





توجه مغترب سوداني عاش 14 عاماً في المملكة العربية السعودية، بالشكر والمدح لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي لحسن تعاملهم وخدماتهم واحترامهم للأجانب، وخدمة ضيوف الرحمن، قائلاً: (لوكانت المناسك عندنا كنا اعتذرنا للحجاج لانو حارقين لستك ومترسين شارع).

وقال “هاشم حسن”: من باب الأمانة لاتعرف قيمة الملك سلمان إلا عندما تغادر المملكة، وبالفعل (الأشياء تعرف بضدها)، وأضاف 14 عاماً كنت معه، واقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد (أنا كنت سعودي والسعوديون أجانب).



وأضاف: عمرنا لم نشعر بأننا أجانب في السعودية، محييا المملكة حكومة وشعباً، وأردف والله لاينكر فضلها إلا مكابر، عشنا في خيرها ونهلنا من أرضها، ولم نجد إلا كل الاحترام والتقدير، داعياً الله أن يديم على الملك سلمان وآل عبدالعزيز جميعاً الصحة والعافية.

الخرطوم: (كوش نيوز)