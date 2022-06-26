شاهد الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل السودانية والمصرية وتصدر الترند.. ساحر الكرة المصرية شيكابالا يغني ويرقص على أنغام الأغنية السودانية (ليه يا حب)





أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل السودانية والمصرية لاعب كرة القدم المصري الشهير محمود عبد الرزاق “شيكبالا” وهو يغني ويرقص في إحدى المناسبات بمسقط رأسه بمدينة أسوان المصرية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تصدر المقطع الترند وحصل على أعلى نسبة تفاعلات ومشاهدات وتداول بعد ساعات قليلة من عرضه على السوشيال ميديا.

الفيديو الذي أشعل المواقع المصرية وازداد اشتعالاً داخل المواقع السودانية هو غناء اللاعب الملقب بالأباتشي على أنغام الأغنية السودانية الشهيرة “ليه يا حب”.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالساحر المصري قبل أن يعبروا عن اندهاشهم بسبب حفظ شيكابالا لكلمات الأغنية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين