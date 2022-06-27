الفريق بادي: مغادرة حمدوك كان لها الأثر الأكبر





كشف حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق ركن أحمد العمدة بادي عن استعداد الحركة الشعبية ادخال قواتها لمعسكرات التدريب امتثالا للترتيبات الأمنية الجارية في الإقليم على ثلاثة دفعات، وبين بأن عبد العزيز الحلو خارج القانون ويمثل تهديداً أمنياً للمنطقة وأماكن الحركة الشعبية بـ (أولو)، وقال في حوار لـ (الجريدة) ينشر ضمن عدد اليوم: خلال أسبوع ستأتي قواتنا للدخول إلى معسكرات التدريب والفوج الأول سيكون في مركز (الديسة)، وتتوالي الأفواج لثلاثة، لأننا إذا أتينا بهم في آن واحد مناطقنا التي كنا بها لا زال لدينا فيها مواطنين بأعداد كبيرة وتحتاج إلى حماية حتى نرى ما الذي سيحدث في المستقبل، وأضاف: هناك أخوان منا لم يوقعوا على اتفاق السلام منهم عبدالعزيز آدم الحلو، وطالما هناك وجود لقوات خارج القانون نفضل حماية المواطنين في مناطق الفونج وغيرها، مؤكدا: الحلو بالنسبة لنا خارج عن القانون لأنه لم يوقع على اتفاق جوبا، وعدم توقيعه يمثل لنا مهدداً أمنيا، رغم إنه ليس لديه نشاطات قتالية ولكن تحسباً.

وقال الحاكم: الانقلاب ليس مبرراً للأزمة الاقتصادية التي يعانيها الإقليم، من حكموا هذه البلاد ثلاثين عاماً شالوا قروش السودان وبرهان لم تكن له عصا موسى إن كان هنالك لوم يجب أن يُوجه لحكومة الإنقاذ وتُسأل عن أموال البلاد، ويجب أن نفهم أن الخواجات يمنحون الدعم وفق تنفيذ برامجهم ولكنهم التزموا بالدعم ولم يقدموا أي شيء وحكومة السودان تعمل بالموارد البسيطة، وتابع: عدم التوافق خلق أزمة حقيقية وولدت صراعات ومغادرة د.عبدالله حمدوك غادر كان لها الأثر الأكبر.

الدمازين: ماجد القوني

صحيفة الجريدة