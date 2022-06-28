تراجع طفيف في السكر وزيادات كبيرة في البصل باقتراب العيد





كشفت جولة بأسواق الخرطوم عن تراجع طفيف في أسعار السكر والزيوت، حيث أوضح التاجر عصام الكباشي أن جوال السكر زنة (50) كيلو، بلغ (28) ألف جنيه، وأن سعر جركانة الزيت زنة (36) رطل بلغت (17) ألف، (زيت الفول) وزيت صباح (23) ألف جنيه، لافتاً لارتفاع أسعار البصل، حيث وصل سعر الجوال (20) ألف جنيه، ولفت إلى استقرار معظم أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى.

مشيراً إلى أن سعر باكت دقيق سيقا بلغ (6500) جنيه، وزادنا (6500) جنيه، بينما وصل سعر كرتونة لبن البدرة ( 33) ألف جنيه، مشيراً لاستقرار سعر صابون الغسيل فبلغ سعر القطعة زنة (200) جرام، بلغت (300) جنيه، فيما وصل سعر (2) كيلو من صابون البدرة (2) ألف جنيه، وسعر العلبة الكبيرة من الصلصة (1200) جنيه، فيما وصل سعر كرتونة الشعيرية والسكسكانية المكرونة (5.500) جنيه، أما كيلو العدس فراشة العدس ربع الكيلو (300) وكيلو الأرز (600) جنيه.

الخرطوم: رشا

صحيفة الصيحة