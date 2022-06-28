انتعاش مبيعات الذهب مع موسم الحج والأعياد





كشفت جولة (المصادر) بسوق المجوهرات ومستلزمات الزينة عن ارتفاع كبير في حجم المبيعات والشراء للذهب والمجوهرات، أرجعه التجار إلى قدوم موسم الحج والأعياد، وكشف صاحب محلات العقد الفريد للمجوهرات بسوق سعد محمود تبيدي، عن ارتفاع حجم التعاملات في البيع والشراء بمبالغ كبيرة ووصلت سعر الجرامات إلى حدود (100) جرام، في المعاملة الواحد.

وقال: إن الطلب ارتفع على الذهب مع الموسم رغماً عن تذبذب أسعار الدولار في السوق، وتوقع أن يشهد السوق مزيداً من الانتعاش باقتراب العيد وعودة الحجيج والمغتربين، وأكد أن سعر جرام الذهب المحلي بمبلغ (33) ألف جنيه، والسعودي البحريني (35) ألف جنيه، للجرام الواحد والجرام الكويتي في حدود (36) ألف جنيه، والتركي (37) ألف جنيه، وسعر جرام الذهب الجديد مابين (33) إلى (36) ألف جنيه، وبلغ سعر الكس (28.500) جنيه.

صحيفة الصيحة