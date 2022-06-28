الأمة القومي: الانقلاب ترك البلاد في حالة استباحة





دعا حزب الأمة القومي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإجراء تحقيق “دولي” فوري وشفاف حول إعدام الجيش الإثيوبي لسبع جنود ومواطن سوداني ونشر نتائج التحقيق بأسرع وقت، وشدد الحزب في بيان اطلع عليه “باج نيوز” على أن أي اعتداء على الوطن ومواطنيه وجيشه ومقدراته مدان ومرفوف، مضيفاً أن إعدام أسرى أو إساءة معاملتهم على أي نحو مخالف لمعاهدات الأسرى والقوانين الدولية. وقال الحزب إن الوضع السياسي الهش الناجم عن انقلاب 25 أكتوبر 2021 ترك البلاد في حالة من السيولة والانقسام، يغريان باستباحة البلاد واختراقها والعبث بكرامة مواطنيها. وأضاف “قادة الانقلاب مسؤولون أمام الشعب والتاريخ عن هذه الانتكاسات المتوالية؛ وما زالوا يناورون ويداورون بشأن الاستحقاقات المطلوبة تجاه عملية تحول مدني ديمقراطي، تحظى بالثقة والمصداقية والشفافية”. وتابع “آن لهذا الوضع أن ينتهي سريعاً لتتفرغ قواتنا المسلحة الباسلة لحماية الأرض والعرض وصون تراب الوطن؛ ومن خلفها الشعب السوداني الكريم بأسره؛ بدلاً من أن تكون قيادتها الحالية جزءاً من العملية السياسية؛ مقحمة الجيش في ملعب يعرضه لاختلاف الآراء حوله؛ ويجعل منه طرفاً يفتقر للحياد في نظر البعض.

صحيفة الحراك السياسي