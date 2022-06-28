المالية تبحث تسريع قيام بورصة الذهب





أكد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، رئيس لجنة تسيير سوق مال المعادن عبد الله إبراهيم، اهتمام الوزارة بتسريع إجراءات قيام بورصة سوق مال المعادن (بورصة الذهب) وتسهيل إكمال هيكلها التنظيمي واللوائح المنظمة لعمل البورصة.

وتم خلال اجتماع اللجنة بالوزارة اليوم، التفاكر حول آلية تسريع قيام البورصة وإكمال هيكلها التنظيمي لإجازته بأعجل ما تيسر، وأقرت اللجنة الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية في سوق الخرطوم للأوراق المالية باعتبارها أنظمة مبنية وفق المعايير العالمية للبورصات وأسواق المال لحين عمل أنظمة متكاملة للبورصة وفقاً للإجراءات القانونية الحكومية، كما تم التوافق على استغلال مقر سوق الخرطوم كمقر للبورصة.

صحيفة الصيحة