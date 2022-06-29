هاني شاكر: سأتفرغ لأسرتي والغناء بعد استقالتي من «الموسيقيين»





قال الفنان المصري هاني شاكر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، عقب إعلانه تقديم استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر، إنه اكتفى بالفترة التي تولى فيها المنصب على مدار دورتين انتخابيتين قائلاً: «أشكر كل أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية في شخصي طيلة السنوات السبع الماضية، ولكنني قررت بشكل لا رجعة فيه الاعتذار عن استكمال مسيرتي في النقابة، وأتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في اختيار نقيب يحقق لهم كل أحلامهم ومطالبهم، وأن أعود وسطهم كعضو». وأضاف: «قصرت في حق أسرتي كثيراً خلال الفترة الماضية بسبب عملي النقابي، وعليَّ التفرغ لهم بجانب عملي الفني».

ودفعت أزمة اعتذار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش إلى شعبة الإيقاعيين، أمس، إلى تقديم الفنان هاني شاكر استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية المصرية، وذلك قبل انتهاء فترته الانتخابية الثانية بعام كامل، اعتراضاً على ما اعتبره «إساءة ضده»، خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته النقابة للصلح بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وشعبة العازفين.

وواجه شاكر خلال الأعوام الماضية عدداً كبيراً من الأزمات ومن أبرزها أزمة مؤدي المهرجانات، والتي كان يعتبرها البعض صداعاً كبيراً لم يتمكن من الخلاص منه، حتى أعلن استقالته.

ويسعى أعضاء مجلس نقابة «الموسيقيين» خلال الساعات الحالية لإقناع شاكر بالعدول عن قرار الاستقالة، كما طالبه نقيب الممثلين د أشرف زكي بالتراجع عن الاستقالة.

وعلق سعيد الأرتيست، رئيس شعبة عازفي الإيقاع بالنقابة على قرار الفنان هاني شاكر بشأن استقالته قائلاً في تصريحات صحافية: «حزنا جميعاً بسبب قرار النقيب هاني شاكر، لأنه قيمة وقامة كبيرة في الفن».

وأضاف أن «هاني شاكر تعجل في قراره، ربما بسبب ما حدث في المؤتمر، مؤكداً أنه أرسل له رسالة فور سماعه الخبر، ومستعد للذهاب له وتقبيل رأسه مع عازفي الإيقاع» على حد تعبيره.

واعترضت شعبة عازفي الإيقاع أمس، بشدة، على قرار النقابة بإعادة شاكوش للغناء ومنحه تصاريح غناء قبل اعتذاره لهم بشكل رسمي، حيث دخل كبير العازفين سعيد الأرتيست في مشاجرة حادة مع هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة في المؤتمر الصحافي الذي عقد للصلح بينهم وبين شاكوش ورفض فيه قبول اعتذار شاكوش وطالب المجلس بالتنحي عن عمله.

القاهرة: محمود الرفاعي

الشرق الاوسط