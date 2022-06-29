تويتر نوتس .. ميزة انتظرها ملايين المستخدمين





أعلن القائمون على تطبيق “تويتر” (Twitter) بدء اختبار ميزة جديدة انتظرها مستخدمو التطبيق لسنوات.

وحسب ما ذكره موقع “ذي فيرج” (The verge) التقني، نشر فريق مطوري تويتر صورا تشرح كيف ستعمل ميزة “تويتر نوتس” (Twitter Notes) الجديدة، إذ يمكن للمستخدمين النقر فوق علامة التبويب “كتابة” لبدء كتابة مدونة، ويمكنهم بعد ذلك تضمين المدونة في تغريداتهم عند الانتهاء.

ووفقا لبعض المواقع المتخصصة، فإن ميزة “نوتس” الجديدة متاحة حاليا لعدد محدود من مستخدمي تويتر في الولايات المتحدة وكندا وغانا وبريطانيا، ومن المتوقع أن تظهر لمستخدمي التطبيق في بلدان أخرى لاحقا.

وتوفر هذه الميزة للمستخدمين إمكانية كتابة نصوص طويلة عن مواضيع تهمهم، ونشر تلك النصوص عبر روابط خاصة، أي أنهم لن يعودوا مقيدين بعدد قليل من الكلمات كما هي الحال مع تغريدات تويتر، كما يمكن عبر هذه الخاصية الجديدة نشر الصور ومقاطع الفيديو وملفات “جي آي إف” (GIF) داخل المدونات الطويلة.

ويمكن للمستخدم إرسال محتوى “نوتس” لأشخاص آخرين عبر رسائل تويتر، كما يمكنه نشر هذا المحتوى في تغريدات تقبل إعادة النشر أكثر من مرة.

وتعد إضافة ميزة كتابة مقالات طويلة إلى تويتر خطوة جديدة لإحداث تغيير جذري في طابع النظام الأساسي لمنصة التغريدات العالمية، فهي بذلك تتخطى حاجز الحروف المحددة في التغريدة الواحدة؛ إذ تم تعريف الموقع عند إطلاقه على أنه منصة مخصصة لكتابة التدوينات القصيرة، وكان الحد الأقصى للتغريدات 140 حرفا فقط في بداية الأمر، قبل أن تضاعف الشركة عدد حروف التغريدة إلى 280 حرفا عام 2017.

ومن خلال دمج خاصية الكتابة الطويلة في نظامها الأساسي، يمكن أن تحصل تويتر على المزيد من هذه المنشورات، بحيث قد يؤدي ذلك لنشر المقالات أو الملاحظات مباشرة عبر تويتر وجعل النص قابلا للفهرسة لأغراض التسويق والبحث، كما يمكن أن يتوافق أيضا مع ميزة الرسائل الإخبارية الناشئة للشركة.

وأشار القائمون على تويتر إلى أن الميزة الجديدة لا تزال في مراحل الاختبار، ولم يصرحوا بشكل رسمي بعد عن موعد إطلاقها بشكل واسع لمستخدمي التطبيق حول العالم.

الجزيرة نت