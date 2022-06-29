دخول “8” شركات تعدين جديدة مرحلة الإنتاج





خاطب وزير المعادن محمد بشير أبو نمُّو، الاحتفال الذي نظمته الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الإنتاج بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة على شرف تكريم الشركات التي دخلت الإنتاج في النصف الأول من العام 2022م.

وحيَّا الوزير شركة الموارد المعدنية على جهودها المتصلة للنهوض بقطاع المعادن من خلال استمرار المبادرات والبرامج الداعية إلى زيادة الإنتاج والدفع بمسيرة الاقتصاد، وثمَّن الوزير الجدية التي اتصفت بها الشركات الثماني التي دخلت الإنتاج، مبيِّناً أن حكومة السودان ممثلة في وزارة المعادن وذراعها القوي شركة الموارد المعدنية هم شركاء لأصحاب المصلحة في قطاع المعادن، وسيعملون من أجل تذليل الصعاب وتهيئة المناخ لتمضي الشركات على طريق الإنتاج، وأعلن الوزير عن دخول شركات أخرى في النصف الثاني من العام الجاري، مؤكداً أن الذهب يمثل قاطرة الاقتصاد القومي بالمساهمة المعتبرة في الدفع بعجلة الاقتصاد.

بدوره قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول: إن دخول الشركات الثماني مرحلة الإنتاج تعني مزيداً من الذهب ومزيداً من العملات الأجنبية، ما يشكِّل انعاشاً للاقتصاد الوطني، محيياً الشركات الداخلة في الإنتاج، داعياً الشركات التي تتأهب للدخول في الإنتاج بتسريع عجلة إجراءاتها الإدارية وأنشطتها الفنية، متوقعاً دخول العديد من شركات الامتياز مرحلة الإنتاج في النصف الثاني من العام 2022م، وقال: إن أي شركات جديدة ستزيد من الموازنة وستنعكس إيجابًا على المجتمعات المستضيفة، متعهداً بالعمل مع الجهات المختصة لتذليل مشكلة الوقود بشكل جذري ونهائي من خلال توفير احتياطي لا يتأثر بتقلبات السوق العالمي، وكشف أردول عن الإجراءات التي أدخلت الشركات الثماني مرحلة الإنتاج، وقال: إن هذه الشركات وجدت تعاوناً وتسهيلاً جيِّداً من الوزارة والشركة، معرباً عن تقديره للإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الإنتاج بشركة الموارد المعدنية لإسهامها الفاعل في هذا النجاح الذي تحقق.

فيما كشف مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الإنتاج علاء الدين محمد علي، عن وجود (20) شركة امتياز، منها (10) شركات منتجة حالياً، و(7) مقبلة على الإنتاج و(3) شركات متعثرة، وقال: إن عدد شركات مخلفات التعدين (الكرتة) تبلغ (151) شركة، منها (75) شركة منتجة، و(9) شركات، مقبلة على الإنتاج و(63) شركة، تحت التأسيس، و (3) شركات، ملغية في العام 2022م، وقال علاء الدين: إن الإنتاج بالنسبة لشركات الامتياز زاد في العام 2022م، بمعدل (13,8٪؜) من إنتاج العام 2021م، وزاد بمعدل (38,5 ٪)؜ من إنتاج العام 2020م.

صحيفة الصيحة