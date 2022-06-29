ارتفاع الواردات الغذائية لـ(893) مليون دولار في الربع الأول





بلغت قيمة السلع والمواد الغذائية التي استوردتها البلاد خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين 893 مليون دولار أمريكي. مقارنة بمبلغ 430.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي 2021.

وبلغت قيمة وارد القمح أكثرمن 327.1 مليون دولار أمريكي. فيما بلغت قيمة دقيق القمح أكثر من 39.2 مليون دولار أمريكي، بحسب الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الذي يصدره بنك السودان المركزي، بصفة ربع سنوية.

وقد تجاوز ما تم استيراده من السكر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مبلغ 307.3 مليون دولار أمريكي. كما تم استيراد فواكه ومنتجاتها بقيمة 9.6 مليون دولار وخضروات بمبلغ 17.5 مليون دولار. أما اللحوم ومنتجاتها فقد تم استيراد ما قيمته أكثر من 1.7 مليون دولار أمريكي.

وبلغت قيمة الزيوت الحيوانية والنباتية التي استوردتها البلاد أكثر قليلًا من 35 مليون دولار، ومنتجات الألبان 24.1 مليون دولار والعدس 32.7 مليون والأرز 9.6 ملايين دولار أمريكي.

قائمة السلع الغذائية لم تخل أيضًا من الحلويات والبسكويتات حيث تم استيراد ما يزيد قيمته عن 8.6 مليون دولار أمريكي.

صحيفة السوداني