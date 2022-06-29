سعر الدرهم الاماراتي في البنوك ليوم الأربعاء 29-6-2022 أمام الجنيه السوداني





تباينت أسعار العملات في البنوك السودانية وأعلنت سعر الدرهم الاماراتي ليوم الأربعاء 29-6-2022، أمام الجنيه السوداني وسجل أعلى سعر للدرهم 155.08 جنيه وأقل سعر 154.13 جنيه.

وتقدم صحيفة “كوش نيوز”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى بعض البنوك السودانية والسوق المصرفي، وقد تشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الاماراتي في البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الاماراتي في بنك أمدرمان الوطني

154.60 جنيه للشراء.

155.75 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم

155.08 جنيه للشراء.

156.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي السوداني

153.79 جنيه للشراء.

154.94 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الإسلامي

154.13 جنيه للشراء.

155.29 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)