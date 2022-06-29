(10) مواقع لبيع الخراف بالوزن بالخرطوم





أوصت لجنة تخفيف أعباء المعيشة في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم رابح أحمد حامد، بفتح منافذ بيع مباشر للمواطن في ميادين تحددها المحليات بمناطق الكثافة السكانية العالية لتمكين الشركات والمنتجين لبيع السلع بسعر التكلفة قبل عيد الأضحى المبارك وذلك انفاذاً لموجهات حكومة الولاية لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن ومحاربة إرتفاع الأسعار.

وأمن الاجتماع على أهمية تفعيل الجهات الرقابية المعنية بشؤون المستهلك ومباحث التموين لتشديد الرقابة على السلع المعروضة في الاسواق والتأكد من صلاحيتها.

كما اطمأن الاجتماع على استعدادات شركة الخرطوم للأمن الغذائي لطرح خراف الأضاحي في (10) مواقع موزعة على محليات الولاية لبيع الخراف بالوزن بإشراف بيطري من وزارة الزراعة بالولاية إسهاماً منها لخفض أسعار الاضاحي في أسواق العاصمة.

صحيفة الصيحة