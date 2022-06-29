26 شركة طيران أجنبية تُسيّر رحلات من مطار الخرطوم





بدخول طيران أديل السعودي لتسيير رحلات بين السودان؛ والمملكة ارتفع عدد شركة الطيران الأجنبية التي تسيّر رحلات من والي مطار الخرطوم لستة وعشرين شركة.

وتتصدر مصر والإمارات بعدد أربعة شركات طيران لكل دولة، وارتفعت الشركات السعودية إلى ثلاثة، ويستقبل مطار الخرطوم رحلات من شركات أخرى منها القطرية، الإثيوبية، الكينية، اليمنية، أجنحة الشام، وغيرها.

وكانت الخطوط الليبية والتونسية قد حصلت على تصاديق تسيير رحلات من والي الخرطوم إلا أنها لم تبدأ التشغيل بعد.

والملاحظ أن تاركو وبدر تُسيران رحلات إلى مدن خارجية غير العواصم منها جدة، الدمام، ملكال، الشارقة ودبي، غير أنه لاتوجد شركة طيران أجنبية تسيّر رحلات مباشرة من مُدن دولها إلى مطارات بالولايات السودانية.

الخرطوم:طيران بلدنا