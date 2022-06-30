رسميًا.. افتتاح البنك الأهلي المصري بجنوب السودان





أعلن البنك الأهلي المصري افتتاح شركة تابعة للبنك بدولة جنوب السودان تحت مسمى البنك الأهلي المصري ” جوبا “، وذلك بعد حصول البنك على تصريح البنكين المركزيين المصري وجنوب السودان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمزاولة أعماله بحسب بيان البنك يوم الأربعاء.

وأكد الدكتور جيمس واني ايجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للقطاع الاقتصادي على عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية – الجنوب سودانية، والتي وصفها بالعلاقات التاريخية.

وأوضح أن أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا التي عقدت في القاهرة في يوليو عام 2021، أسفرت عن العديد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة منها: الكهرباء، المياه، الزراعة، التعليم العاليوغيرها من المجالات)، وسيتم عقد الجولة الثانية من اللجنة في العاصمة جوبا خلال العام الحالي.

وقال إن افتتاح البنك الأهلي المصري (جوبا) يأتي تتويجا لتلك العلاقات المتميزة بين البلدين، وخاصة في المجال الاقتصادي، وأن البنك الجديد بإمكانياته المتميزة التي شهدها سيمثل دفعة جديدة للعمل المصرفي في جمهورية جنوب السودان، بما يساهم في دفع جهود التنمية والاستثمار خلال المرحلة القادمة.

وقال معتز مصطفى عبد القادر السفير المصري بجنوب السودان إن افتتاح فرع البنك الأهلي المصري (جوبا) يأتي قناعة من جانب مصر، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع دولة جنوب السودان الواعدة، وتدعيما لجهودها الساعية للاستقرار وبناء السلام في مختلف الجوانب بما فيها مختلف المجالات الاقتصادية.

وأضاف أن هذا التواجد سيدعم بشكل كبير العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب السودان في ظل الفرص المتوقع الاستفادة منها بهذه السوق الواعدة في إطار الاستراتيجية التي تتبناها مصر نحو تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية.

وتابع السفير أن مصر قامت عبر عقود عديدة بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كافة الدول الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، كما اتخذت العديد من الآليات لتطوير حجم العلاقات البينية لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل الأفريقي.

وقد انضمت مصر للعديد من التجمعات الاقتصادية في أفريقيا واهتمت على المستوى الاقتصادي بإثراء القيمة المضافة للموارد أفريقيا الطبيعية وتوسيع نطاق التجارة البينية الأفريقية بحسب السفير.

وأشار إلى تواجد استثمارات مصرية في العديد من القطاعات بدولة جنوب السودان من بينها شركة إنشاء طرق ومشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية على أطراف العاصمة بقدرة 20 ميجا/وات، فضًلا عن تواجد شركات مقاولات مصرية هذا بالإضافة إلى شركات أخرى تعمل في مجالات الأدوية والنفط والنقل النهري والأثاث.

وقال موسى ماكور دينق محافظ البنك المركزي بجنوب السودان إن تواجد البنك الأهلي المصري (جوبا) كونه أكبر البنوك المصرية سيدعم الخطط التي تستهدف تنمية التعاون بين البلدين بمختلف المجالات وعلى

رأسها القطاع المصرفي، خاصةً مع وجود آفاق واسعة في مجالات الزراعة والري والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة وتوليد الكهرباء وكذا المشروعات المشتركة لحماية نهر النيل وتعزيز موارده المائية.

وأضاف أن البلدان يسعيان أيضا إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل ودعم قدرات الكفاءات بجنوب السودان في مختلف المجالات مما يعمل على تسريع وتيرة التكامل بين دول القارة الأفريقية.

وأكد أن البنك المركزي المصري حقق تواجد مكثف في القارة الإفريقية وأسس لأول مرة قطاعا للتعاون الإفريقي، هذا بجانب إشرافه المباشر على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للبنوك المركزية الإفريقية والتجارية في ملف السياسات النقدية وإدارة الاحتياطي النقدي.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن السلطات بجنوب السودان عملت على تقديم كافة التيسيرات في مختلف المراحل وصولا الى مرحلة الحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح الفرع، وهو ما يعكس حرص واهتمام دولة جنوب السودان على تواجد البنك الأهلي المصري بتمثيل القطاع المصرفي المصري بشركة تابعة بها.

وأضاف عكاشة ان التواجد الاستراتيجي لأكبر البنوك المصرية في جنوب السودان سيدعم بشكل كبير العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين مصر وجنوب السودان استنادا للفرص المتوقع الاستفادة منها بتلك السوق الواعدة، خاصة في ظل رئاسة مصر تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية “كوميسا” وهو ما يعزز تواجد الصادرات المصرية في هذه الأسواق الكبيرة، عبر تدشين مكاتب تمثيل أو فروع بنكية أو شركات تابعة، خاصة في دول حوض النيل بهدف تغذية المصالح المشتركة، وتعزيز

التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية، لخدمة المصالح المشتركة المتبادلة.

وأكد على أن البنك الأهلي يعمل على توطيد علاقاته مع القارة الأفريقية، والبنوك التنموية بها مثل “أفريكسيم بنك”، والبنك الأفريقي للتنمية، بهدف تسهيل وتعزيز العمليات التجارية بين الدول الأفريقية خاصة في البلاد التي تشهد حركة تجارية واستثمارات بينية نشطة، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين، وتقديم مختلف الخدمات المصرفية للشركات الراغبة في الاستثمار في القارة الأفريقية بمختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، وكذا نقل التكنولوجيا الصناعية المصرية لسوق جنوب السودان، فضلا عن التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني للمساهمة في بناء قدرات الكوادر الوطنية في جنوب السودان.

وأضاف عكاشة أنه تم مراعاة تطبيق أحدث التقنيات في العمل المصرفي في البنك الأهلي المصري جوبا، وكذا اختيار أفضل الكوادر البشرية من سوق العمل في جنوب السودان والذين تم تدريبهم لضمان أعلى معدلات الجودة في الخدمة التي سيقدمها البنك، إضافة الى الحفاظ على الهوية المؤسسية المتميزة للبنك في كافة تصميمات الفرع وتأثيثه مع تحقيق دمج للثقافات داخل بيئة العمل.

كتبت- منال المصري

مصراوي