تكريم المخرج سعيد حامد في مهرجان الإسكندرية السينمائي





قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة تكريم المخرج سعيد حامد في الدورة الـ ٣٨ التي تقام في الفترة من ٥ إلى ١٠ أكتوبر المقبل.

وكشف الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان أن تكريم المخرج سعيد حامد، سيكون خلال حفل الافتتاح يوم الثلاثاء ٥ أكتوبر، المقبل، بقاعة الاحتفالات الكبري بمكتبة الإسكندرية، بحضور د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والفنان الكبير محمود حميدة الذي تحمل الدورة الجديدة اسمه، ومن المقرر تقديم كتاب عنه يروي أهم محطاته الفنية وسيقدمه الصحفي عرفة محمود وسيتم توزيعه خلال الفعاليات.

ويشار إلى أن المخرج سعيد حامد ولد عام 1958 بالخرطوم، ودرس بالقاهرة وتخرج من المعهد العالي للسينما قسم مونتاج عام 1982، ثم بدأ مسيرته الفنية بالعمل كمساعد مخرج بفيلمي “البرنس”، “صديقي الوفي” عام 1984، قبل أن يخوض تجربة اﻹخراج منفرداً من خلال فيلم “الحب في الثلاجة” عام 1992، لتتوالى بعدها أعماله الفنية والتي من أبرزها “شورت وفانلة وكاب”، “طباخ الريس”، “هانم بنت باشا”.

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، الأيام الماضية، عن تقديم ورشة لفنون الإخراج للمخرج السينمائي الكبير علي بدرخان، في الدورة الـ٣٨ المزمع إقامتها خلال الفترة من ٥ إلى ١٠ أكتوبر المقبل.

وكان الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان قد ألتقى بالمخرج الكبير الذي وافق على تقديم الورشة خلال أربعة أيام في فعاليات الدورة المقبلة من ٦ إلى ٩ أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاث ساعات يوميا.

هشام خالد السيوفي

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