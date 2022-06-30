دقلو يلتقي أعضاء المكتب التنفيذي للإدارة الاهلية بالجنينة





التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، أعضاء المكتب التنفيذي للإدارة الاهلية بدار سلطنة دار المساليت بقيادة السلطان سعد عبدالرحمن بحرالدين، بأمانة حكومة ولاية غرب دارفور الخميس.

وبحث اللقاء كيفية المحافظة على أمن واستقرار مواطني الولاية، والدور المهم للإدارة الاهلية في محاربة الظواهر السالبة التي بدت تطفو على السطح، خاصة التستر على المجرمين.

وقال السلطان سعد عبدالرحمن بحرالدين سلطان عموم دار مساليت في تصريحات صحفية إن لقاءهم مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي قد تطرق وبشكل مستفيض على التدابير الأمنية حول تأمين الأسواق والطرق، والموسم الزراعي بالولاية هذا العام، وقضايا اللاجئين والنازحين، وإيجاد حل شامل لكافة مشاكلهم وتحديات استقرارهم النهائي في قراهم الأصلية.

وأوضح السلطان إلى انهم كإدارة أهلية، اثنوا على جهود وفد مجلس السيادة برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو حول إجراء المصالحات وعودة الحياة الطبيعية لكافة قبائل المنطقة إلى سابق عهدها.

وأشار إلى انهم كإدارة أهلية ملتزمون بتنفيذ كافة توصيات اتفاقيات المصالحات القبلية وترسيخها في عقول المواطنين، وأنهم سيظلون قريبين من دوائرهم واهليهم، من أجل التصدي لكل كبيرة وصغيرة من المشاكل وعدم تبني او حماية أي مجرم، وقال لا نطالب بدم أي مجرم بل سنسلمه إلى القانون ولن ندفع دية من اعتدى على حرمات الناس، وأن دمه يعتبر هدرا .

وأضاف قائلاً “سنكون سندا وعونا للأجهزة الأمنية، للقيام بدورها الأمني، بالتبليغ الفوري عن أي مجرم، و مهمتنا التكامل معها في سبيل بسط الامن وتحقيق العدالة والتصدي للخارجين عن القانون” .

الجنينة 30-6-2022 (سونا)