شاهد بالفيديو.. طفل سوداني يجري حوار مثير مع لاعب المريخ رمضان عجب ويصيبه بالدهشة..يسأله عن هدفه في شباك الهلال وبعض التفاصيل الهامة





أجرى طالب سوداني بمدارس دكتور أبوذر الكودة الشهيرة حوار مثير مع لاعب المريخ والمنتخب الوطني السوداني رمضان عجب.

الطالب حمزة صديق, خطف الأضواء بطريقته الرائعة في إدارة الحوار حيث طرح عدد من الأسئلة على عريس مباراة القمة الماضية, وأستطاع أن يباغته بأسئلة سريعة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد رحب الطفل في بداية الحوار بالعجب الذي سجل لهم زيارة بمدارسهم بعد تكريم أعدته له إدارة المدرسة, وطرح له سؤال حول شعوره قبل مباراة الديربي وهل توقع تسجيل هدف في مرمى الهلال؟.

اللاعب الذي وضحت عليه الدهشة من موهبة الطفل, أكد أن مباريات القمة لها طعم خاص وهو كلاعب يقوم بالتجهيز والتحضير لها قبل فترة طويلة.

كما أكد توقعه بتسجيل هدف في مرمى الهلال على الرغم من عدم جاهزيته الكاملة للمباراة, ونفى أن تكون لديه أي طقوس قبل مباراة هلال مريخ.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين