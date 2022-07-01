📌لماذا فشلت تظاهرة 30 يونيو في السودان ؟





▪️ لعدم وضوح الهدف منها : أهو إسقاط النظام كما تقول قحت … أم دعم موقفها التفاوضي كما ترجو فعلاً .. أم هو معارضة التفاوض كما يريد الشيوعي وواجهاته ؟

▪️ لثبوت انتهازية قحت وتلونها وتلاعبها بوعي الجماهير ..

▪️لعدم صلاحية فكرة الاعتماد على قاع المجتمع من الراستات والسطالة وعامة الخارجين على المين ستريم الوجداني والأخلاقي ..

▪️ لانتهاء صلاحية أعلاف رفع المعاناة والبناء والتعمير والنهضة والعبور الشامل ..

▪️ لثبوت كذب دعاوي عشرات المليارات من الدولارات الموجودة بالخارج وغيرها من الدعاوي الكاذبة ..

▪️ لثبوت رعب قحت من الانتخابات ورغبتها في فترة انتقالية طويلة جديدة تتمكن فيها وتحتال لتأجيل الانتخابات أو تفصيلها على مقاسها ..

▪️ لعدم وجود وعود من قحت هذه المرة يمكن أن ينخدع بها بعض الناس .. فهي قد تنكرت في المرة الماضية لكل وعودها، فماذا يرجو الناس منها وهي هذه المرة تطلب بلا وعود من الأصل ..

▪️ للتردي الكبير في كل المجالات الذي صاحب فترة حكم قحت، واعتراف القحاطة بالفشل، واعتمادهم على دفاع شديد الضعف يقول إن الفشل كان جماعياً يشاركهم فيه العساكر والحركات ..

▪️ لعدم وجود أي شئ إيجابي في عهد قحت يحن له الملايين، ويقدمون التضحيات من أجل استعادته ..

▪️للفساد الذي كان في عهد قحت، وما يظهر من رغبة كثير من قياداتها في الإفلات من المحاكمات ..

▪️ لما أظهرته قحت من مطامع وميول تكويشية اقصائية ورغبتها في الإنفراد بالتفاوض ..

▪️ لعدم شعبية سياسة الاعتماد على فولكر وغيره من الغربيين وفشل سياسة سفارة سفارة في الحصول على التأييد الشعبي ..

ابراهيم عثمان