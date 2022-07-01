بنك الخرطوم: تزامن خصم الرسوم مع احداث ومليونيات 30 يونيو من محض الصدفة





عملاءنا الكرام

بداية نترحم على أرواح الشهداء و نتقدم بخالص الدعاء بالشفاء للجرحى والمصابين.

ثانياً نود أن نحيطكم علماً بان المبلغ المخصوم، وقدره الف جنيه، عبارة عن رسوم خدمات تخصم بصورة نصف سنوية (اي تخصم في نهاية يونيو ونهاية ديسمبر) وهي ضمن الرسوم وتعرفة الخدمات المصرفية للبنك للعام 2022 والتي تم الإعلان للعملاء عنها وفق موجهات البنك المركزي في شهر أبريل الماضي، وتم نشرها في فروع البنك وكذلك في الموقع الرسمي للبنك.

أن هذه الرسوم مضافة في النظام التقني للبنك، ويتم خصمها بصورة تلقائية في التواريخ المحددة مسبقاً، وعليه فان تزامن هذا الخصم مع احداث و مليونيات 30 يونيو من محض الصدفة.

وهذا منا للتوضيح.

بنك الخرطوم