مابعد 30يونيو .. عبروا الحاويات ببسالتهم وصمدوا في مواجهة الموت





* ابوفواز يكشف عن اقتراب تشكيل المركز الموحد للثورة ويدعو للاعتصام في المياديين لتشتيت جهود الأجهزة الأمنية وحماية الثوار!!

* عضو مقاومة: التصعيد الذي دخلنا فيه ستكون بعده اعتصامات في شوارع مهمة!!

مثلت مليونية 30 من يونيو علامة فارقة في طريق الثورة بعد انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر واثبت الثوار ان الحاويات لن توقفهم عن الوصول الى هدفهم وكذلك اثبتوا ان الرصاص لن يخيفهم … ولكن بالمقابل يرى عدد من السياسيين ضرورة تغيير المقاومة لتكتيكاتها وتحقيق وحدتها فهل حان الأوان لتحقيق ذلك ليصبح الطريق الى القصر ممهدا.

* كسر أسطورة الحاويات

قال عضو لجان مقاومة امدرمان عثمان علي للجريدة موكب 30 يونيو كان نقلة نوعية كبيرة في مجريات الثورة وكما ذكرت من قبل حتى لو ما وصلنا لاهدافنا فإن موكب ٣٠يونيو سيقربنا منها خطوة وفعلا وهذا ماحدث أما بالنسبة للقمع فقد كنا ندرك أن مابعد 30 يونيو لن يكون مثل ما قبله لذلك فتصعيدنا مستمر في الشارع لمدة تجاوزت الـ30 ساعة متواصلة شهدت 6 مواكب توجهت نحو القصر منها 4 كانت ظهر امس، والخامس كان بعد المغرب والسادس صباح الجمعة واردف هذا غير ان موكب 30 كسر اسطورة الحاويات واصبحت ليست ذات نفع في الايام القادمة ، وأكد استمرار الحراك والثورة بصورة يومية في الشارع و(تابع) سيتوج الحراك بإعتصامات ربما تكون في الشوارع المهمة ولن يثنينا الرصاص والموت حتى تحقيق حلمنا في وطن حر ديمقراطي تحت راية حكم مدني.

* 30 يونيو

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي صديق ابو فواز:” حددت المقاومة موعد لمليونية جديدة و٣٠ يونيو أصبح تاريخ منذ أن كان تاريخا لانقلاب الجبهة الإسلامية المشؤوم، وأصبح له وضع خاص سلبا وايجابا ، وفي ٣٠يونيو ٢٠١٩أصبحت مفترق طرق أكدت أن الثورة السودانية مستمرة وأجبرت العساكر رغم أنفهم للرجوع من الانقلاب الذي اذاعه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صبيحة فض اعتصام القيادة العامة ، وهو اول انقلاب نفذه البرهان واستطاعت الجماهير أن تثنيه عن ذلك وياليتها لم تفعل وليت الو الثورة استمرت بهذا الزخم وكنا نتمنى ألا تتراجع قحت وتجلس مرة أخرى مع العساكر والان أخشى أن يعيد التاريخ نفسه فهناك ارهاصات بوجود قوى داخل الحرية والتغيير وخارجها ليس لديها مشكلة للجلوس مع العساكر ومشاركتهم في السلطة هذا أمر مؤكد وليس تكهنات، صحيح أن هناك تغييرات حدثت حيث أنقسمت الحرية والتغيير إلى ثلاثة قوى التوافق الوطني التي كانت في اعتصام الموز ، وهناك أحزاب خرجت من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على رأسها الحزب الوطني الاتحادي برئلسة يوسف محمد زين و حيدر الصافي المنشق من الحزب الجمهوري ، وقال أبو فواز الأولى معروفة مع الانقلاب ولو أن بعض منهم يحاول القفز من قطار الانقلاب كالطاهر حجر وهم في النهاية هم مع الحكومة التي ستأتي وسيكون معهم محمد زين وحيدر الصافي و هم من الأساسيين الذين شاركوا في صياغة الاتفاق الذي تم بين البرهان وحمدوك في 21نوفمبر ومعهم رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر وهؤلاء ليس لديهم مشكلة في العودة إلى ماقبل ٢٥ اكتوبر وتبقت الحرية والتغيير المجلس المركزي وكشف عن وجود تململ داخلها وارجع ذلك لجهة ان هناك من يحاول اختطاف القرار داخل قحت وقوى الإجماع الوطني وداخل حتى احزاب نداء السودان واردف هناك من يحاول اختطاف القرار كالمرة السابقة حيث اتضح أن هناك أحزاب انها ليس لديها مانع أن تجلس مع العسكر مرة أخرى وتشاركهم السلطة بصيغة أو بأخرى.

* سيستمر الزخم

لذلك اتوقع بعد ٣٠يونيو سيستمر الزخم و الثورة لن تتوقف والمقاومة لن تتوقف ونحن في الطريق الى الوصول إلى المرحلة الحرجة أو الكتلة الحرجة ومابعدها لإسقاط كل النظام البرهان ومن معه ومن شايعه ومن دافع عنه، وفي رده على سؤال حول استمرار العنف المفرط من الانقلابيين رغم استمرار المحادثات بين العسكريين والمدنيين قال أبو فواز لا أرى أن هناك جديد يذكر كالعادة بالامس الأجهزة الامنية ومليشيات البرهان بكل مسمياتها تعاملت بعنف غير مبرر تجاه الثوار وقتلوا تسعة شهداء بالإضافة إلى مئات الجرحى وهذا طبيعي ولا أعتقد أن الناس تفاجات هذا أمر كان متوقعا وحدث وسيستمر البرهان ومن معه أصبح كالقط عندما تتم محاصرته داخل غرفة ليس بها نافذة لذلك يصبح شرس جدا جدا ودموي وممكن يؤذي الشخص الذي معه داخل هذه الغرفة هذا حال الانقلابيين هم مغلقين داخل أسوار السودان والثوار يقاومون فيهم وليس لديهم أي مخارج لأنهم منبوذين داخليا و خارجيا ليس لديهم أي مخارج غير ممارسة هذا القمع ويصبحون عبارة عن كائنات مفترسة ولفت الى ان هناك واجب أخلاقي وسياسي يقع على القوى السياسية وكشف عن شروعهم في القيام بذلك ، وقال ابوفواز نحن شغالين فهذه الثورة وهذا الحراك يجب أن يكون لديه مظلمة سياسية ووصلنا إلى تفاهمات فيه واعتقد اننا قطعنا أشواط كبيرة في تفاهماتنا مع لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني ة النقابات و التنسيقيات والاتحادات المهنية وتجمع المهنيين وكل التجمعات الفئوية خاصة النسوية واتفقنا إلى حد كبير لتأسيس مايسمى بالمركز الموحد وتوقع ظهور هذا الجسم خلال الفترة القادمة واوضح انه سيكون تنسيقيا وتابع وأتمنى أن يكون من ضمنه قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة كل الجهات التي ذكرتها على أساس أن تكون هناك جهة سياسية تستطيع أن تتحدث باسم الثورة في الداخل والخارج لجهة ان المجتمع الدولي في الوقت الحالي يشعر بالحيرة لعدم وجود جهة معينة حتى يتفاوض معها ويستمع إليها حتى يكون لديها مواقف محدةد يستطيع المجتمع الدولي من خلالها أن يحكم على مستقبل البلاد.َِ

* معركة الاسترداد

وقال الحزب الاتحادي الموحد أن معركة إسترداد بلادنا هي الأهم والمهم.. وما ضل يوما من اتبع سراجك شهدت ولايات السودان ومدنه بالأمس ملاحم من البسالة و الصمود قابلها الإنقلابيون بعنف مفرط وانتهاكات خطيرة كما حدث في بورتسودان ومدني والدامر ومدن العاصمة الثلاثة مستغلين قطع الانترنت ووسائل الإتصال ليستفردوا بالشعب ودعا الحزب الاتحادي عضويته لدعم اعتصامات الأحياء الممتدة واعتصامات القرى في أرياف السودان شماله وجنوبه وشرقه وغربه، واردف سنظل نخرج في أي موكب في أي شبر من بلادنا وبكل اعتصام، وسندعم كافة خيارات شعبنا السلمية لمناهضة هذا الانقلاب حتى هزيمته، وسنرصد كل الإنتهاكات. وطالب الاعلاميين والحقوقيين والمهتمين ألا يترك الشعب على امتداد ولايات السودان يقاوم تحت تعتيم سلطات الانقلاب لجرائمه وانتهاكاته بمواصلة قطع الانترنت وخدمات الاتصالات وأكد أن توثيق جرائم الانقلابيين هو خطوة أولى في الطريق نحو تحقيق العدالة.

صحيفة الجريدة