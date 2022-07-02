قائد شرطة دبي “ضاحي خلفان” معلقاً على الأوضاع بالسودان: مؤسف ما نراه من مظاهرات هناك لاتأتي إلا بالخراب





‏ألقى الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الضوء على عدد من الدول، بعض منها شهد ما بات يُعرف باسم “الربيع العربي”، منها السودان.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على صفحة خلفان الرسمية بتويتر، قال فيها: “مؤسف ما نراه من مظاهرات هناك …لا تنتهي.. العبرة ليست بالثروات.. العبرة بالقيادات”.

وقال “خلفان” قلت منذ أن دخلت عالم تويتر، أن الخروج على الحاكم مصيبة، وعلى العقلاء أن لا يتوجهوا للشارع للمطالبة، وإنما من خلال البرلمانات.

ومن خلال حرية التعبير، لكن الجري في الشوارع لا يأتي إلا بالخراب، البعض هاجمني، آنذاك.

وقال: “كنت في السودان يوما ما.. تمنيت أن هذا النهر يمر في الإمارات.. لو كان عندنا.. لحققنا الأمن الغذائي للوطن العربي كله”.

وأضاف: “ليبيا غنية جدا.. ليش أهلها يفرطون في رفاهية شعبهم من اجل الصراع على الكراسي؟”.

وتابع: “سوريا ماذا بقي فيها؟؟ حلب اول مدن التاريخ مسحت.. وغيرها.. من اجل ماذا؟”.

واستطرد: “العراقيون.. اشتكوا من صدام.. ودخلوا في صدام.. من أكثر من عشرين سنة”.

دبي : (كوش نيوز)