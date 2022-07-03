بنك الخرطوم يعلن أسعار الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي ليوم الأحد 3 يوليو 2022م





أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الأحد، الموافق 3 يوليو 2022م، وشملت قائمة الصرف الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي اليورو، وعدد من العملات الأخرى.

سعر الدولار في بنك الخرطوم

568.00 جنيه للشراء.

572.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الخرطوم

150.18 جنيه للشراء.

151.31 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم

154.67 جنيه للشراء.

155.83 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)

