(114) مليار جنيه لتمويل تطوير مطار الخرطوم وشراء معدات طبية





وافق مجلس إدارة سلطة تنظيم أسواق المال على إصدار وحدات صندوقين إستثماريين بقيمة إجمالية تبلغ (114) مليار جنيه سوداني.

ويقوم الصندوق الأول بإصدار وحدات لتمويل تطوير مطار الخرطوم الدولي بإدارة من شركة هايبر ديل المالية، والصندوق الثاني لتمويل شراء معدات طبية بإدراة من بنك الاستثمار المالي.

يذكر أن سلطة تنظيم أسواق المال هي الجهة التي تشرف وترخّص وتراقب الأسواق المالية (البورصات) وتوافق على إصدار وحدات الصناديق الاستثمارية المتداولة.

صحيفة الصيحة