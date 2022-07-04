خروج مخابز عن الخدمة وزيادة جديدة في أسعار الخبز





كشفت جولة قامت بها (المصادر)،عن إغلاق مجموعة من المخابز أبوابها في وجه الجماهير، كما رصدت أيضاً عودة اصطفاف المواطنين أمام المخابز بأعداد كبيرة أمام المخابز في رحلة بحث عن الخبز وعزا عدد من أصحاب المخابز في حديثهم لـ(الصحيفة) إغلاق المخابز وعودة صفوف الخبز إلى الواجهة مجدداً، لعدد من الأسباب أبرزها، انقطاع حصص الدقيق عن المخابز، بسبب إغلاق الطرق والكباري، نتيجة استمرار المواكب والاعتصامات، بجانب توقف إمداد الغاز إلى المخابز واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وصعوبة الحصول على الوقود.

وفي ذات السياق كشفت الجولة أيضاً عن تفاوت في أسعار الخبز من مخبز إلى آخر ما بين (50-60) جنيه لقطعة الخبز الواحدة. ورفض المتحدث الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز، عصام عكاشة الاعتراف بعودة أزمة الخبز وزيادة جديدة في أسعاره، وقال عكاشة لـ(الحراك) لم ألحظ عودة طوابير المواطنين أمام المخابز، قبل أن يستدرك قائلاً: يمكن أن تكون هنالك مشكلة في انسياب الغاز بسبب إغلاق الكباري والطرق، خلاف ذلك لاتوجد أسباب لعودة أزمة الخبز. وأكد انسياب الدقيق من المطاحن إلى المخابز بصورة منتظمة دون وجود معوقات، أما بشأن زيادة أسعار الخبز لم ينفِ أو يؤكد وجود زيادة جديدة في أسعاره حتى يوم أمس.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي