شاهد.. مقطع فيديو مُثير لشابين سودانيين يعكسان فيه تجربتهم من أعماق “بئر تنقيب” عن الذهب يحصد آلاف التعليقات





حصد مقطع فيديو مُثير لشابين سودانيين عكسا تجربتهم من أعماق “بئر تنقيب” عن الذهب آلاف التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتحدث الشابان عن معاناتهم خلال رحلة التنقيب عن الذهب، والدخول في أعماق آبار تصل إلى عشرات الأمتار في ظل أكسجين منخفض ودرجة حرارة مرتفعة.

وعبر الشابان عن رضاهم التام بما هم فيه رغم المشاق والأخطار، إلا أنهما يشعران بالرضا والكسب الحلال من عرق جبينهم، وشجعا الشباب على العمل والكسب ونبذ العطالة.



ولاقى المقطع تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، وانهمرت الدعوات لهما بالحفظ ووافر الرزق والإشادة بهما.

الخرطوم: (كوش نيوز)