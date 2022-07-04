اردول يمتدح استمرار صعود الذهب في قائمة صادرات السودان الخارجية





امتدح المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مبارك عبد الرحمن أردول، التنسيق القائم بين الشركة السودانية والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وشركة سودامين للخدمات، بالإضافة إلى أعمال اللجنة الفنية للتعدين ولجنة التعدين الدائمة الانعقاد، مبيناً أن التعاون بين هذه الجهات انعكس بشكل إيجابي على استمرار تصدر الذهب قائمة صادرات السودان الخارجية.

واشار اردول إلى وجود أكثر من ألفي موظف وعامل يبذلون مجهودات متعاظمة ومقدرة في 14 ولاية منتجة وفي أكثر من 73 سوق، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي، مبيناً أن كل هذه المجهودات ساعدت في أن يأخذ قطاع التعدين موقعه المتصدر، سواءاً كان تعديناً تقليدياً أو تعديناً منظَّماً.

يذكر ان الذهب واصل صعوده وتصدره لقائمة صادرات تجارة السودان الخارجية، حيث بلغت قيمة عائداته للثلاثة أشهر الماضية أكثر من نصف قيم السلع السودانية الأخرى جميعاً، بما فيها أهم السلع الزراعية الاستراتيجية البارزة، حيث زادت قيمة الذهب الذي تم تصديره بأكثر من 720 مليون دولار، لنحو 11 كيلو و986 غراماً.

سونا