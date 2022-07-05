سعر الكيلو جرام بالوزن الحي بقيمة (2150) جنيه لبيع خراف الأضاحي بالخرطوم





أكدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري، ولاية الخرطوم سعيها للإسهام في خفض أسعار الأضاحي ومنع الوسطاء من خلال بيع خراف الأضاحي بالوزن بعدد من المواقع بمحليات الولاية.

واشار دكتور فيصل الدسوقي، مساعد المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية رئيس لجنة بيع الاضاحي بالوزن الحي لدى ترأسه إجتماع اللجنة، بحضور عدد من وكلاء البيع تحديد سعر الكيلو بالوزن الحي بقيمة (2150) جنيه، داعياً المواطنين للشراء من المواقع المعنية للاسهام في انجاح التجربة ومنع السماسرة والوسطاء ولضمان شراء اضاحي بمواصفات صحية وسليمة

الخرطوم 3-7-2022 (سونا)