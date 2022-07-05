المؤسسة الوطنية التعاونية تطرح أضاحي بأسعار مخفَّضة





أعلن مدير أسواق البيع المخفَّض بالمؤسسة الوطنية التعاونية ببحري العميد معاش المهندس عبد المعين حسن عن طرح (20) ألف رأس من الماشية، للجمهور بمشاركة أكثر من (10) شركات، مربية للماشية، وحول الأسعار قال إن الحجم الكبير (97) ألف جنيه، والوسط (82) ألف جنيه، الأصغر (69) ألف جنيه .

وقال عبد المعين: إن طرح الأضاحي للجمهور يستمر حتى صباح العيد في أسواق البيع المخفض بحري وأم درمان، وشكا عبد المعين من قفزة كبيرة في الأسعار خلال الأيام الماضية بلغت أكثر (20) ألف للرأس، وعزاها لزيادة أسعار الترحيل والتصدير مما أحدث ندرة كبيرة وتوقع زيادة في الأسعار بالأسواق وقطع، عبدالمعين بأن الأسعار الموجودة بأسواق البيع المخفَّض أقل من الأسواق الأخرى.

الخرطوم: رشا التوم

صحيفة الصيحة