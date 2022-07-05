البعيو : أنصار السُنة خلوني أقول كل حاجة حرام وكنت بأذن لشيخ “تباً لك”





لم أنضم للمؤتمر الوطني وأنا أنصاري ما حزب أمة

عبد الله البعيو صاحب تجربة فنية مميزة ومختلفة، يملك صوتاً طروباً، كما أنه أدخل تجربة المسرح في الغناء لتضفي حيوية ونهكة مميزة لأعماله.

“البعيو” حل ضيفاً على (الحراك) في حوار متنوع نطالع تفاصيله عبر المساحة التالية.

النشأة والميلاد

عبد الله عبد القادر عبد الماجد أحمد الشهير بـ “البعيو” من مواليد 1950م، “بيتنا في الفريع ما بين النيل والسكة الحديد”، “وكان لما يجي القطر خاشي لنقطة الدامر من عطبرة قدام بيت ناس جدي بطلق صفارة”.

حكايات القطار وعطبرة

يسرد عبد الله البعيو حكاياته مع قطار عطبرة ويقول: “كنت لمن يجي القطر تلقى السواق راسه طالع وبعاين للناس أنا اتبسطت من الحاجة دي جداً لأنه بجي من بورتسودان وحلفا”.

ويضيف :” كنت أتمنى أن أصبح سائق قطارات، وعشان أبقى سواق لابد أن أتدرج من” مساح لي عطشجي وردية، ولعطشجي سفري لي سواق وردية وبعدها سواق سفري”.

وتابع :”عطبرة طبعاً تمثل سودان مصغر، فيها كل القبائل حتى الجنوبية والشمالية وتضم كل المجموعات السودانية، السكة الحديد بتجيب كل الناس من كل المناطق لمدينة الحديد والنار.

تجربة التمثيل

وعن تجربته مع المسرح يشير إلى أنه دشن مشواره في هذا المجال قبل الغناء.

ويقول :” دخلت مجال التمثيل في العام 1963، وكان عمري وقتها “13” سنة من خلال تقديم “الاسكيتشات” الصغيرة.

وأردف :” اشتهرت بخفة الدم نظراً لبدايتي بالأعمال الدرامية.

الأحزاب السياسية

أشار البعيو إلى أنه لم ينتمِ لأي حزب سياسي، لا مؤتمر وطني أو خلافه، وأكد: أنا أنصاري وليس حزب أمة.

وتابع: بغني لأي حزب حتى لو الشيوعي ذاتو.

قصة أنصار السنة

يحكي عبد الله البعيو قصته مع أنصار السنة ويقول: “اعتزلت الغناء سنة 1990، وانضميت لأنصار السنة، وكسرت صوري مع نميري وصور تانية وقصرت جلاليبي.

قضيت (5) سنة عايش على دا حلال ودا حرام لما ربنا هداني ورجعت للغناء من جديد.

ويضيف :” كنت بأذن لشيخ محمد المصطفى عبد القادر (تباً لك) في مسجد الفتيحاب مربع (5) وبعد داك أنصار السنة حاربوني.

حكايات من الحفلات

يعلق البعيو عن البطان قائلاً : البطان ظاهرة غيرة حميدة، وحصل لي موقف مرة في إحدى الحفلات ركزت للجلد “السوط الأول بقيت أسمع صوت الدلوكة منخفض، والثاني نور الرتاين بقى لي أحمر، أما الثالث فخلاني ما بسمع ولا بشوف”.

الجلدة دي خلتني أرقد شهر من الألم.

عروس دكتورة

وعن اتهامه بالتعدد أوضح البعيو “حالياً متزوج اثنين وبينا محبة شديدة وعندي نية في الثالثة من الحقل الطبي” .

حوار – عثمان الأسباط

صحيفة الحراك السياسي