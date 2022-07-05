النفط يهبط 6 دولارات





هبطت أسعار النفط أكثر من ستة دولارات أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء إذ غطت المخاوف حيال ركود اقتصادي عالمي محتمل يقلص الطلب على الخام على القلق من تعطل في الإمدادات.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 6.65 دولارات، أو 5.9 بالمئة، إلى 106.85 دولارات للبرمل بحلول الساعة 1344 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.65 دولار، أو 5.2 بالمئة، إلى 102.78 دولار للبرميل.

ويتزايد قلق المستثمرين من أن أحدث قفزة في أسعار الغاز والوقود ستفاقم المخاوف إزاء ركود اقتصادي.

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