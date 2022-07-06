البعث : البرهان والعسكر يريدون ضماناتٍ بعدم محاسبتهم





وصف حزب البعث الاشتراكي الأصل قرارات البرهان الأخيرة والداعية إلى خروج المؤسسة العسكرية عن المشهد السياسي، بأنه انقلاب جديد مرادف لانقلاب الخامس والعشرين، في وقت جزم فيه نائب أمين سر الحزب عثمان إدريس أبو راس أن لا البرهان

ولا التابعين له من العسكر، سيخرجون من المشهد السياسي كما زعموا مرجعاً الأمر إلى أنهم يبحثون عن ضمانات عدم محاسبتهم جراء الجرائم والفظائع التي ارتكبوها في حق الثوار والثورة .وتابع البرهان “عايز زول يديه ضمانات بعدم المحاسبة”. وقال أبو راس في حوار لـ(الحراك) ينشر بالداخل إن البرهان يريد من خلال ترؤسه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى أن يصبح الفرعون الأعلى والأوحد في البلاد والآخرىن أن ينصاعوا إليه، مشيراً إلى أن حل المجلس السيادي لايقدم في إنهاء الانقلاب أو يؤخر. وشدد بأن كل عضويته قام بتعيينهم البرهان،وأردف هم حالياً عبارة عن طلبة يومية يعملون تحت إمرة البرهان.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي