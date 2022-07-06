ارتفاع سعر الأضحية يهزم فرحة العيد والبعض يلجأ للولايات





بدأ العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك وتزايدت هموم المواطنين للتجهيز لهذه المناسبة العظيمة لشراء خروف العيد، فالبعض ترك المدينة، وذهب لأهله بالولايات، والبعض الآخر لا تزال الميزانية لا تسمح له بشراء الأضحية بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعارها، بعد أن تزايدات الأسعار بشكل مفاجئ مع اقتراب حلول عيد الأضحى الذي يعد موسماً للتجار للتربح وبيع كميات كبيرة لتعويض خسائرهم طوال العام، بجانب تعويض فاقد المبالغ المرصودة لترحيل الماشية التي تضاعفت لأكثر من 5 مرات مقارنة بالعام الماضي.

وكشفت جولة لـ(مداميك) عن تزايد كبير في الكميات الوافدة من الولايات للساحات والميادين العامة بالخرطوم وأم درمان وبحري، بجانب انتشار مراكز البيع بالأحياء، وبلغ أقل سعر للخروف 80 ألف جنيه ويتجاوز 200 ألف جنيه للأحجام الكبيرة ولا تزال حركة البيع والشراء ضعيفة، مقارنة بالكميات الموجودة بالأسواق، ومن المتوقع أن ترتفع عمليات البيع والشراء في الأيام المقبلة.

وقال الموظف محمد علي إنه لن يستطيع شراء خروف الأضحية لأن الأسعار السائدة تتجاوز ما يتقاضاه من أجر، مضيفاً “لذلك سوف أترك الخرطوم وأتوجه لأسرتي بالجزيرة لأن عيد الأضحى في الولايات مختلف تماما، حيث نقوم في أيام العيد نضحي كل يوم في منزل من منازل الأهل والعيد بالنسبة لنا مناسبة جميلة للم شمل الأسرة وأكل اللحوم والمشاوي بعد طوال انتظار بسبب موجة الغلاء المتزايدة.

ولكن يوسف فتح الله قال إنه لن يتمكن من جلب خروف العيد وإنه حزين جداً لعجزه عن إدخال الفرحة والسرور على أبنائه هذا العام بسبب الارتفاع المتزايد في الأسواق والذي يفوق قدراته المادية، حد قوله، لافتاً إلى أنه لأول مرة في حياته يعجز عن الإيفاء بمستلزمات عيد الأضحى.

ويقول التاجر سليمان حسن إن عمليات البيع ضعيفة ولاتزال الأسواق تشهد ركوداً. وعزا ارتفاع الأسعار هذا العام لارتفاع تكلفة الأعلاف والترحيل والرسوم المفروضة من الولايات.

وأرجع عدد من تجار المواشي بالسوق المركزي بمدني في استطلاع لوكالة السودان للأنباء، استمرار التصاعد في أسعار الخراف منذ العام الماضي لزيادة كلفة الترحيل وارتفاع أسعار العلف، وأعلن أباذر عابدين (تاجر مواشي) أن سعر الأضحية يتراوح بيبن 170 – 180 ألف جنيه بسبب التصدير, ولم يستبعد أن تنعدم المواشي من السوق (كشف السوق) لقلة الوارد للسوق.

من جانبه, أكد الهندي إدريس (تاجر مواش) أن خراف الأضاحي تتفاوت في سعرها على حسب النوع والوزن, موضحاً بأن سعر الخروف الحمري يصل سعرها إلى 160 ألف جنيه والكباشي 150 ألف جنيه 150 ألف جنيه،

ولم يستبعد أيضاً انعدام للمواشي لشح الوارد للسوق وانفتاح الصادر ولحوم الذبيح لدول الخليج.

وعزا أبوعبيدة إدريس (تاجر مواش) ارتفاع أسعار الأضحية لتكاليف ومتطلبات الرعي داخل مدينة مدني، بالإضافة لزيادة الطلب على المواشي والذبيح من قبل دول الخليج، ودلف إلى أن أعلى ثمن للأضحية 180 ألف جنيه وأدنى سعر 120 ألف جنيه.

وعضد الهندي أحمد (تاجر مواشي) ما ذهب إليه الآخرون أن ارتفاع كلفة الرعي داخل المدن السبب الرئيس وراء تصاعد أسعار الأضحية هذا العام، مبيناً أن أدنى سعر للأضحية بلغ 120 ألف جنيه.

صحيفة الحراك السياسي