يتوجب على الامين العام للأمم المتحدة سحب مبعوثه فولكر من السودان بعد هذه الفضيحة





بيان الإعتراف

فولكر يريد ان يفرض نفسه ليس وصيا على السودان وقواه السياسية والمدنية فحسب بل وعلى الاتحاد الافريقي ومنظمة الإيقاد أيضا.. هو يريد إلغاء حوار السودانيين مع بعضهم البعض لحوار يديره هو ويتحكم في مدخلاته ومخرجاته.. إطردوه اليوم وليس غدا

الخطاب الفضيحة

توقيعات مزيفة باسماء موظفين إقليميين في حال وجودهما خارج البلاد…. على المبعوث الاستقالة… او ان يسحبه الأمين العام… أو ان يطرد غير مأسوف عليه



أطردوه

يتوجب على الامين العام للأمم المتحدة سحب مبعوثه للسودان بعد هذه الفضيحة… أن لم يسحبوه… أطردوه

عده البعض تزويراً ويطعن في مصداقيتها، الآلية الثلاثية تعتذر عن التوقيع بالخطأ نيابة عن ولد لبات ووايس

◼️ عده البعض تزويراً ويطعن في مصداقيتها، الآلية الثلاثية تعتذر عن التوقيع بالخطأ نيابة عن ولد لبات ووايس

مع السلام… غادروا

لا أحد يريد وساطة الآلية ولا تسهيلها… أهل السودان قادرون على تنظيم وتسهيل حوارهم… كفوا عنا مكركم وأذاكم

#كفوا_الأيادي_عن_بلادنا

أمين حسن عمر

