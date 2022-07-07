انطلاق فضائية الشروق أول ايام عيد الاضحى المبارك





اعلن الاستاذ عاطف محمد الحسن الياس المدير العام لشبكة راديو وتلفزيون الشروق، اكمال الترتيبات لانطلاق البث عبر نايل سات على التردد 115644 عبر الشروق 2+، الى جانب البث على عربسات مما يعني بداية جديدة وبشكل جديد عبر الشروق ومشروعها في تسخير الشروق 1+، وراديو الشروق والشروق باللغة الانجليزية ومركز التدريب والمجلة والدراسات البحثية والاستراتيجية.



وقال الياس إن الشروق ستركز جل نشاطها على الولايات وذلك عبر مراسليها المنتشرين، مشيرا الى أن هناك فريق سجل برامج متنوعة من ولايتي شمال وجنوب كردفان وستواصل الفرق عملها عقب عطلة العيد باذن الله.

واضاف ان الشروق ستبث أنشطتها بعدد من اللغات العالمية مستقبلا لتعكس ما يدور في السودان والتعريف بإمكاناته وموارده وتراثه وحضارته.

الخرطوم 6-7-2022 (سونا)ِ