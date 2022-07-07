والي الخرطوم يوجه المحليات بعدم فرض رسوم على خراف الأضاحي





وجه والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة المحليات بعدم فرض أي رسوم على خراف الأضاحي الواردة لولاية الخرطوم من الولايات الأخرى الموجودة بالأسواق والميادين والشوارع وذلك ضمن مساعي حكومة الولاية لتخفيف العبء على المواطن، وقال ان واجب الدولة التسهيل على مربي الماشية وتمكين المسلمين من أداء شعيرة الأضحية دون مغالاة في الأسعار بداعي الرسوم الولائية .

واطمأن الوالي لدى وقوفه الأربعاء على أسواق بيع الخراف بمحلية امبدة يرافقه المدير التنفيذي الأستاذ مستور أحمد عبد الماجد ومدير شرطة المحلية وعدد من قيادات المحلية على الإجراءات الصحية المتبعة لفحص الاضاحي وتوفير الأدوية ومبيدات الرش .

ووجه الوالي المحليات خلال الزيارة بتوفير خدمات الأمن والمياه للأسواق بصورة عاجلة خلال فترة بيع الأضاحي وزيادة تردد آليات نقل النفايات فيما إستمع الوالي لشكاوى تجار المواشي ومطالبتهم بتوفير قوة من الشرطة لتأمين الأسواق وتنظيم حركة المرور .

المدير التنفيذى لمحلية أمبدة الاستاذ مستور أحمد عبد الماجد رحب بقرار الوالي بإيقاف تحصيل الرسوم من تجار الخراف والذي سيسهم في تخفيض الأسعار وقال إن المحلية وضعت أكثر من 150 شرطي لتأمين الأسواق بالإضافة لتخصيص عدد من التناكر لتوفير مياه الشرب .

وكشف مستور عن خطة المحلية المستقبلية لتطوير أسواق الماشية وتوفير الخدمات التي يحتاجها التجار وأصحاب المنفعة، وأبان المدير التنفيذي أن المحلية بها أكبر أسواق بيع المواشي بالولاية وشهد تدفق كبير من الخراف واردة من الولايات المجاورة وتسعى المحلية لتوفير الخدمات المطلوبة.

الخرطوم 6-7-2022 (سونا)