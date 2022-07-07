الجزيرة تستهدف زراعة أكثر من 1.4 مليون فدان مطري الموسم الحالي





أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية ولاية الجزيرة أن خطة الموسم الزراعي 2022 ـ 2023م تستهدف زراعة أكثر من 1.4 مليون فدان بالقطاع المطري موزعة على محاصيل الذرة والسمسم والدخن في جميع محليات الولاية بالإضافة لزراعة 2 ألف فدان بالخضروات بمحلية القرشي.

وكشف المهندس عبد المنعم حسن خليه المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصاديه بالولاية الوزير المفوض في تصريح لسونا أن موقف التقاوي مطمئن حيث تم توفير 11 طن من تقاوي الذرة، الدخن والسمسم من وزارة الزراعة الإتحادية لمقابلة إحتياجات برنامج الحلول المتكامله لزراعة 3.5 ألف فدان بمحليات الولاية المختلفة.

ولفت الوزير المفوض لنثر بذور المراعي الطبيعية في مساحة 80 فدان إضافة لزراعة المسورات بمناطق شرق الجزيرة والحصاحيصا والمزارع الرعوية كما اكتمل تشغيل معمل فحص التربة لتصنيف التربة حسب خصوبتها وتحديد المشاكل ومعالجتها، وأشار خليفة لإنشاء 10 حفائر وتأهيل أخرى وأكد أن الجهود جارية لمكافحة الآفات وتفتيش أماكن بيع المبيدات ومكافحة الآفات المحلية في الخضر والفاكهه ومكافحة آفات المخازن والتخزين السليم والعمل على تفعيل نقاط تفتيش الحجر الزراعي الداخلي واكمال معمل أمراض النبات.

سونا